Gli scatti dei corsisti del fotografo Pino Giannini in mostra | l' inaugurazione nello studio di Chieti Scalo

Domenica 3 maggio alle 17 nello studio fotografico situato in via Ramiro Ortiz a Chieti Scalo si terrà l’inaugurazione di una mostra dedicata agli scatti realizzati dai partecipanti ai corsi di fotografia. L’esposizione presenta le opere più rappresentative create durante i corsi “Fatto a manual” e “Work in progress”, offrendo una panoramica dei lavori prodotti dai corsisti nei diversi livelli di formazione.

Sarà inaugurata domenica 3 maggio, alle ore 17, nello studio fotografico di Pino Giannini, in via Ramiro Ortiz 59, a Chieti Scalo, la mostra fotografica dei corsi “Fatto a manual" (base) e “Work in progress” (avanzato), con i migliori lavori realizzati durante le lezioni. L'ingresso è gratuito.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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