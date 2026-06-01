Venexus il Veneto lancia la piattaforma che unisce imprese e territorio
È stato presentato a Padova il primo portale italiano che collega imprese, enti pubblici, fondazioni e aziende per finanziare progetti sociali, ambientali e culturali. La piattaforma, chiamata Venexus, mira a sostenere lo sviluppo delle comunità locali coinvolgendo diverse realtà nel territorio veneto. Attraverso questa iniziativa, si facilitano collaborazioni per finanziare iniziative di interesse pubblico. Il portale rappresenta un punto di incontro tra soggetti pubblici e privati per sostenere progetti a beneficio della collettività.
Presentato a Padova il primo portale italiano per finanziare progetti sociali, ambientali e culturali: enti pubblici, fondazioni e aziende insieme per lo sviluppo delle comunità locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Venexus, il Veneto lancia la piattaforma che unisce imprese e territorio
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