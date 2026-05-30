Venexus Veneto ha annunciato di aver sviluppato una piattaforma che collega vari soggetti per rispondere alle necessità delle comunità locali. La rete mira a mettere in contatto enti, associazioni e servizi, facilitando la collaborazione sul territorio. La novità consiste nella capacità di integrare diverse realtà per affrontare bisogni comuni. La comunicazione è stata diffusa da un rappresentante di Rizzuto, che ha sottolineato l’intento di rafforzare le reti territoriali.

Padova, 30 mag. - (Adnkronos) - La novità introdotta da Venexus è la capacità di mettere in connessione soggetti diversi attorno alle esigenze delle comunità locali. Lo ha affermato il presidente di Fondazione Cariparo, Rosario Rizzuto. "La giornata di oggi mostra una cosa straordinaria: una realtà territoriale forte come il Veneto vuole mettersi in rete – ha spiegato – creando uno strumento attraverso il quale attori diversi lavorano in maniera sinergica e i bisogni del territorio incrociano direttamente e con trasparenza le possibilità del mondo delle imprese". Per Rizzuto, il risultato è una maggiore capacità di intercettare e affrontare tempestivamente le necessità delle comunità locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Solidarietà, Rizzuto: "Con Venexus Veneto si mette in rete per bisogni territorio"

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