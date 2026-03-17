Veneto presentata Venexus | Chainon ha realizzato e gestirà per prossimi 3 anni 1° piattaforma digitale

È stata presentata Venexus, la prima piattaforma digitale del Veneto, realizzata e gestita da Chainon. La piattaforma sarà operativa per i prossimi tre anni e ha l’obiettivo di supportare le attività regionali. La presentazione è avvenuta a Venezia il 17 marzo, coinvolgendo rappresentanti della regione e della società Chainon. La piattaforma è accessibile all’indirizzo venexus.regione.veneto.it.

Venezia, 17 mar. (AdnkronosLabitalia) - Il Veneto che fa il Veneto (venexus.regione.veneto.it) è la piattaforma digitale progettata e sviluppata da ChainOn sulla base della sua tecnologia per la Regione del Veneto con l'obiettivo di favorire la realizzazione di progetti a beneficio comune sul territorio. L'infrastruttura, che attua la Legge regionale n. 102024, è stata presentata da Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto, il 13 marzo scorso, in apertura della conferenza stampa sui primi cento giorni della sua amministrazione. L'annuncio di Venexus segna l'avvio della fase operativa del percorso iniziato con l'aggiudicazione nel 2025, da parte di ChainOn, della gara europea indetta dalla Regione del Veneto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Veneto, presentata Venexus: Chainon ha realizzato e gestirà per prossimi 3 anni 1° piattaforma digitale Articoli correlati Presentata la collezione degli itinerari cicloturistici sulla piattaforma KomootLa collezione consente di esplorare in modo strutturato e accessibile il patrimonio paesaggistico e culturale delle tre province Nell’ambito del PTPL... La settimana nazionale mette al centro il ruolo delle materie scientifiche, volendo dare anche alle ragazze gli strumenti necessari a guidare la trasformazione digitale dei prossimi anniIl futuro dell’Italia riparte dai banchi di scuola e lo fa con un appuntamento che mira a trasformare il modo in cui i giovani guardano al mondo... Approfondimenti e contenuti su Veneto presentata Venexus Chainon ha... Argomenti discussi: Venexus: la piattaforma della Regione Veneto per le partnership pubblico-private certificate su blockchain. Venexus, il progetto della Regione convince il terzo settore: aiuti anche per le case di riposoLa piattaforma punta a favorire l’incontro tra aziende e bisogni delle comunità locali, offrendo anche sgravi fiscali. Per le Rsa potrebbe rappresentare un importante sostegno ... rainews.it Venexus, la Regione coinvolge le aziende in progetti a beneficio comuneStefani: «Si rovescia la prospettiva: non c'è più un'imposizione di carattere fiscale, ma un lavoro di squadra da parte delle realtà locali che mettono insieme energie, risorse, idee e lavoreranno ins ... veneziatoday.it