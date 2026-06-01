Veneri deformi di Yasmina Pani o dell’anatomia dell’inadeguatezza

Domani, 2 giugno, si celebra il World Eating Disorders Action Day, dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. In questa occasione, si parla anche del libro “Veneri deformi”, pubblicato da Neo Edizioni nel 2026, scritto da Yasmina Pani. Il testo affronta temi legati all’immagine corporea e alle difficoltà legate all’inadeguatezza fisica, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulle esperienze di chi vive con questi disturbi.

Domani 2 giugno si celebra il World Eating Disorders Action Day, la Giornata Mondiale dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), e il libro di cui parlare non poteva che essere Veneri deformi (Neo Edizioni, 2026) di Yasmina Pani.Veneri deformi non è soltanto un memoir sul disturbo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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