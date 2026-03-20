Pani rituali sardi | significati simboli e tradizioni dei pani cerimoniali della Sardegna

In alcune comunità dell’interno della Sardegna, all’alba, le donne si riuniscono intorno a tavoli di legno per preparare i pani rituali. Versano la semola di grano duro in terrine di terracotta e iniziano a impastare, seguendo tradizioni secolari. Questi momenti sono parte di cerimonie che coinvolgono simboli e pratiche specifiche, rappresentando un legame profondo con le usanze locali.

C’è un momento, in certi paesi dell’interno della Sardegna, in cui il tempo sembra sospendersi. Accade all’alba, quando le donne si riuniscono attorno a una tavola di legno, versano la semola di grano duro in una terrina di terracotta e cominciano a impastare. Non stanno preparando semplicemente del pane. Stanno compiendo un rito antico quanto la civiltà nuragica, tramandato di madre in figlia attraverso secoli di storia, di fede, di dolore e di gioia condivisi. In Sardegna, il pane non è mai stato solo cibo: è stato linguaggio, preghiera, dono, memoria. Oggi, mentre il mondo dell’alimentazione industriale ha fagocitato tradizioni millenarie... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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