Le vie dei pani più antichi dell’umanità raccontate dagli scatti di Stefano Torrione

Le immagini di Stefano Torrione mostrano le strade dove si producono alcuni dei pani più antichi dell’umanità. Il pane, presente in molte culture, è un alimento semplice e di uso quotidiano, ma ha anche un ruolo importante nelle tradizioni e nelle pratiche locali. Le fotografie catturano i momenti e i luoghi dove si tramanda la preparazione di questo alimento, che ha accompagnato le comunità nel corso dei secoli.

Il pane è il sigillo della cultura: un alimento semplice e fondamentale, che molto racconta della storia delle comunità che tramandano la sua preparazione. La condivisione di questo alimento sta alla base del concetto di convivialità e di fratellanza: la parola “compagno”, infatti, deriva proprio dal latino cum pani s, “colui che mangia il pane con un altro”. Ma ha anche una valenza metaforica: è un simbolo che nel corso della storia ha innescato rivolte e cambiamenti sociali. Dal 7 maggio al 28 giugno 2026 lo Spazio Messina di Fabbrica del Vapore a Milano ospiterà SACRED BREAD. Le vie del pane, la mostra fotografica di Stefano Torrione, prodotta da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano e da Massimo Pozzi Chiesa con Sinergia Venture.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le vie dei pani più antichi dell’umanità, raccontate dagli scatti di Stefano Torrione Notizie correlate Dagli antichi egizi agli scacchi. La firma dei più grandi creativi nella storia dei giochi da tavoloDai primi giochi trovati nelle tombe egizie agli immortali scacchi, domino e tombola, passando per il Risiko, il Monopoli e tantissimi altri: la... Pani rituali sardi: significati, simboli e tradizioni dei pani cerimoniali della SardegnaC’è un momento, in certi paesi dell’interno della Sardegna, in cui il tempo sembra sospendersi. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Rotte ancestrali Le vie dei pani più antichi dell’umanità, raccontate dagli scatti di Stefano Torrione; Stefano Torrione. Sacred Bread. Le vie del pane; Una mostra a Milano racconta il pane nel Mediterraneo: un rito collettivo tra tanti popoli; Il pane in mostra a MIlano - EFA News. @sinergia_vc ci regala un'anteprima esclusiva dal backstage di "Sacred Bread. Le vie del pane", la straordinaria mostra fotografica di Stefano Torrione. Manca pochissimo all'apertura. Vi aspettiamo dal 7 maggio! Fino al 28 Giugno 2026 Spazio Messin - facebook.com facebook