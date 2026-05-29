Francesco De Gregori ha recentemente attraversato un momento di imbarazzo durante un evento pubblico. L'artista ha fatto dichiarazioni che hanno suscitato reazioni di disagio tra il pubblico e i presenti. Non sono state fornite dettagli specifici sulle parole o sui comportamenti che hanno causato questa reazione. De Gregori, noto per il suo passato musicale, ha comunque ricevuto un certo livello di comprensione per eventuali errori o fraintendimenti.

Premessa: qualunque sciocchezza dica Francesco De Gregori deve essergli perdonata per quel che ha cantato e scritto nel secolo scorso. Imbarazzante in effetti è l’imbarazzo che De Gregori dice di provare per quei suoi colleghi che impegnano la propria immagine, la propria reputazione pubblica a favore di una casa. Per esempio, Gaza. Non condivide che “l’uomo di spettacolo” eserciti questa moral suasion, diciamo così. Utilizza il termine “uomo di spettacolo” per definire la categoria in cui ritiene di essere catalogato. E non si accorge che se tutti la pensassero allo stesso modo non ci sarebbe opinione pubblica, non ci sarebbe giudizio, confronto, dibattito, polemica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’imbarazzante imbarazzo in cui è scivolato Francesco De Gregori

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