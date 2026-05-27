Club De Gregori | I miei piccoli concerti Non capisco Springsteen

Un artista ha fumato un’ultima sigaretta prima di salire sul palco del Teatro Out Off di Milano, dove ha incontrato i giornalisti. Durante l’intervista, ha commentato il suo rapporto con i concerti, definendoli “piccoli” e dichiarando di non capire il modo di fare musica di Springsteen. La scena si è svolta ieri mattina, prima dell’evento legato al debutto del docufilm di Stefano Pistolini dedicato a Francesco De Gregori.

Una sigaretta. E via. L’ultima tirata prima di salire in scena, come gli capita nel backstage dei concerti, De Gregori l’ha fatta ieri mattina al Teatro Out Off di Milano nell’attesa di affrontare i giornalisti per parlare dello sbarco del docufilm di Stefano Pistolini Francesco De Gregori. Nevergreen su Raitre giovedì 4 giugno, dell’uscita del suo (sedicesimo) album dal vivo Nevergreen (perfette sconosciute) il 16 ottobre, del ritorno ai concerti per pochi intimi dal 27 ottobre al 15 novembre alla Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre al 22 dicembre proprio all’Out Off di Milano. Trentacinque esibizioni in tutto, davanti a non più di diecimila spettatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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