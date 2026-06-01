Veca | la genesi del falso storico dietro l’antisemitismo europeo
Un testo falso ha alimentato l’antisemitismo in Europa, dando origine ai Protocolli dei Savi di Sion. Questo documento, attribuito a un gruppo di ebrei, è stato manipolato e diffuso come prova di un complotto ebraico mondiale. La sua creazione risale a inizio Novecento e ha contribuito a rafforzare stereotipi antisemiti, influenzando l’opinione pubblica e le politiche di alcuni paesi. La diffusione di questa falsificazione ha avuto ripercussioni durature nel tempo.
? Domande chiave Come ha fatto un singolo testo falso a influenzare l'Europa?. Quale documento ha dato origine ai Protocolli dei Savi di Sion?. Come si trasforma una finzione letteraria in una prova storica?. Quali meccanismi mediatici permettono alla propaganda di manipolare la realtà?.? In Breve Evento presso la Domus Mazziniana di Pisa il 6 maggio 2026.. Relatori Alberto Mario Banti e Carlotta Ferrara Degli Uberti insieme a Sante Lesti.. Analisi del libro Il Discorso del Rabbino pubblicato da Il Mulino nel 2025.. Il falso storico ha funto da prototipo per i Protocolli dei Savi di Sion.. La Domus Mazziniana ospita l’analisi di Veca sul plagio e l’antisemitismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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