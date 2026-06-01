Veca | la genesi del falso storico dietro l’antisemitismo europeo

Notizia in breve

Un testo falso ha alimentato l’antisemitismo in Europa, dando origine ai Protocolli dei Savi di Sion. Questo documento, attribuito a un gruppo di ebrei, è stato manipolato e diffuso come prova di un complotto ebraico mondiale. La sua creazione risale a inizio Novecento e ha contribuito a rafforzare stereotipi antisemiti, influenzando l’opinione pubblica e le politiche di alcuni paesi. La diffusione di questa falsificazione ha avuto ripercussioni durature nel tempo.