Presentazione di Ignazio Veca Il discorso del rabbino Storia del plagio alle origini dell’antisemitismo moderno
Mercoledì 6 maggio 2026 alle 17:00 si tiene presso la Domus Mazziniana la presentazione di Ignazio Veca del suo libro “Il discorso del rabbino. Storia del plagio alle origini dell’antisemitismo moderno”. L’evento fa parte del ciclo “Clioscopio: I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”, dedicato al tema “Ebrei ed Ebraismo: Le parole per parlarne”.
Prosegue mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 17:00, presso la Domus Mazziniana, il ciclo di incontri “Clioscopio: I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”, dedicato al tema “Ebrei ed Ebraismo: Le parole per parlarne”.L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del volume “Il Discorso.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Il Discorso del Rabbino. Storia del plagio alle origini dell'antisemitismo moderno (4 marzo 2026)
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