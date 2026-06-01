Crr Pisa presentato ' Il discorso del rabbino' di Ignazio Veca
Mercoledì 6 maggio 2026, presso la Domus Mazziniana, si è svolto l’incontro dedicato al tema “Ebrei ed Ebraismo: Le parole per parlarne”. Durante l’evento è stato presentato il volume di Ignazio Veca, “Il Discorso del Rabbino”. La discussione ha fatto parte del ciclo “Clioscopio: I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”.
Presso la Domus Mazziniana si è svolto mercoledì 6 maggio 2026 l’incontro del ciclo “Clioscopio: I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”, dedicato al tema “Ebrei ed Ebraismo: Le parole per parlarne”, con la presentazione del volume di Ignazio Veca “Il Discorso del Rabbino. Storia del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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