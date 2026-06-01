Crr Pisa presentato ' Il discorso del rabbino' di Ignazio Veca

Notizia in breve

Mercoledì 6 maggio 2026, presso la Domus Mazziniana, si è svolto l’incontro dedicato al tema “Ebrei ed Ebraismo: Le parole per parlarne”. Durante l’evento è stato presentato il volume di Ignazio Veca, “Il Discorso del Rabbino”. La discussione ha fatto parte del ciclo “Clioscopio: I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”.