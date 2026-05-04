Vasco Rossi ad Ancona in attesa del concerto evento al Del Conero arriva la sorpresa | Ci sarà un pezzo che non vi aspettate

Vasco Rossi sta per esibirsi ad Ancona nel suo concerto al Del Conero, evento molto atteso dai fan. Prima dello spettacolo, il cantante ha annunciato che nella seconda parte del concerto eseguirà un brano che, a quanto dice, potrebbe essere inedito dal vivo. La sorpresa ha generato grande curiosità tra il pubblico presente, che aspetta di ascoltare questa canzone speciale durante l’evento.

Vasco Rossi accende l’attesa per il tour 2026 con un annuncio che ha giàa mandato in fermento i fan. Nella seconda parte del concerto ci sarà “un pezzo che non vi aspettate”, una canzone che – come ha raccontato lui stesso – forse non ha mai suonato dal vivo. Il Blasco lo ha detto domenica 3.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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