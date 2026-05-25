Con Vasco Rossi e Rimini Wellness si infiamma l' estate di Rimini | verso un weekend da tutto esaurito
L'ultima settimana di maggio a Rimini si anima con Vasco Rossi e Rimini Wellness, portando la città verso un weekend quasi tutto esaurito. La manifestazione combina musica e benessere, con eventi distribuiti in vari luoghi e pensati per tutte le età. La presenza di artisti di spicco e iniziative dedicate al benessere fisico e mentale attirano numerosi visitatori, trasformando la località in un grande palcoscenico a cielo aperto.
L’ultima settimana di maggio trasforma Rimini in un palcoscenico a cielo aperto, dove il benessere incontra la grande musica offrendo un palinsesto unico di appuntamenti diffusi e per tutte le età. L'attesa è tutta per lo Stadio Romeo Neri: il 29 e 30 maggio debutta il Vasco Live 2026. Dopo il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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