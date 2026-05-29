Vasco Rossi incontra il sindaco | Rimini per me è casa tornerei qui ogni anno

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vasco Rossi ha incontrato il sindaco di Rimini allo stadio, dichiarando che considera la città come casa e che tornerebbe ogni anno. La scena si è svolta il 29 maggio 2026, con il cantante che si è mostrato sorridente e ha abbracciato il primo cittadino. L'artista ha espresso affetto per Rimini, senza ulteriori commenti pubblici.

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Rimini, 29 maggio 2026 –  Eh già, io sono ancora qua.». Se la ride Vasco, mentre abbraccia il sindaco Jamil Sadegholvaad allo stadio. L’incontro è andato in scena oggi al ’Romeo Neri’, un paio di ore prima della prova generale aperta ai fan. Con Vasco carico a molla. «Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo tour», racconta al sindaco. Che si è presentato allo stadio con un omaggio per il rocker: una riproduzione di ’Rina’, il rinoceronte che campeggia davanti al Fulgor (ispirato al film di Fellini E la nave va ). E Vasco ha apprezzato il regalo: «Questa è una ’figata’!». «Se vieni in centro ti mostriamo quello vero», la pronta risposta del sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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