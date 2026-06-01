Vasco Rossi e la polemiche su De Gregori per gli artisti schierati la risposta dal palco E quell’idea di tornare a Sanremo – Il video

Durante il concerto allo stadio di Rimini, Vasco Rossi ha risposto alle polemiche su Francesco De Gregori e gli artisti schierati, senza usare parole, ma con un gesto dal palco. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social. Nel frattempo, si parla di un possibile ritorno di Vasco a Sanremo, anche se non ci sono conferme ufficiali. La band ha eseguito i brani senza commenti pubblici sulla vicenda.

Prendere posizione non è mai stato un problema per Vasco Rossi, e lo si capisce subito dalla scaletta del nuovo tour, che ha debuttato allo stadio di Rimini. Come racconta Andrea Laffranchi sul Corriere della Sera, inviato per la “data zero”, il concerto si muove da «Vado al massimo» a «Un mondo migliore», prima e ultima canzone, due titoli proiettati a caratteri cubitali sui megaschermi che riassumono tutto il Vasco-pensiero. L’avvio è una provocazione, look punk compreso: «Vado al massimo» non veniva eseguita dalla fine degli anni Ottanta. «L’avevo scritta per quelle facce ingessate, quel mondo ipocrita e bigotto che non è morto, anzi è aumentato e quindi torno a cantarla», ha spiegato dietro le quinte. 🔗 Leggi su Open.online

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