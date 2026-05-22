Il cantante è arrivato in Riviera dopo aver completato le prove in Puglia. Ha visitato il palco che utilizzerà durante il tour estivo del 202. Questo primo incontro con la struttura si è svolto subito dopo il suo arrivo in zona. Non ci sono state dichiarazioni pubbliche o altri eventi legati a questa visita. La fase di preparazione per le esibizioni in programma sta proseguendo senza interruzioni.

Il Kom è sbarcato da poco in Riviera dopo la lunga sessione di prove in Puglia e è andato subito a vedere il palco che lo accompagnerà nel tour dell'estate 202. "Tra poco arriva la banda. e si comincia col primo sound check", scrive il Blasco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, il video del primo incontro con il palco di Rimini

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Vasco Rossi - Lunedì (Fronte Del Palco 1990)

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