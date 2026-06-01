Vasco contro il governo dal palco Spinelli FdI | Offesa alle istituzioni e alle vittime della droga

Notizia in breve

Durante un concerto allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Vasco Rossi ha pronunciato parole che hanno suscitato polemiche. Un esponente di FdI ha commentato che quelle affermazioni rappresentano un’offesa alle istituzioni e alle vittime della droga. La dichiarazione ha generato reazioni tra i politici e gli spettatori, mentre le autorità non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali. La vicenda resta al centro del dibattito pubblico.