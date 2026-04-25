Associazioni d' armi voltano le spalle durante ' Bella Ciao' scoppia il caso a Manfredonia | Offesa alle istituzioni
A Manfredonia si è verificato un episodio durante una cerimonia al monumento ai caduti, quando alcuni rappresentanti di associazioni d'armi si sono allontanati mentre il pubblico intonava la canzone 'Bella Ciao'. Dopo il canto, si è acceso un dibattito sulla presunta offesa alle istituzioni democratiche, con alcune voci che hanno commentato la reazione delle associazioni. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni nella comunità locale.
“Oggi a Manfredonia si è consumata una offesa profonda alle istituzioni democratiche e repubblicane. Al termine della cerimonia al monumento ai caduti il popolo ha cantato spontaneamente ‘Bella Ciao’. Poi al ritorno davanti al Comune la banda lo ha eseguito e gli appartenenti ad alcune delle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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