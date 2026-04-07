L'assessore alla sicurezza ha espresso solidarietà alle vittime di recenti aggressioni avvenute nel centro cittadino durante il fine settimana. Ha inoltre commentato che le misure adottate dal Governo non sono state sufficienti a risolvere il problema, definendole solo promesse vuote. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle azioni concrete intraprese o alle indagini in corso, e si è limitato a dichiarazioni di vicinanza alle persone coinvolte.

Firenze, 7 aprile 2026 - “Siamo profondamente vicini alle ragazze e ai ragazzi che sono stati aggrediti lo scorso fine settimana. Episodi come questi sono inaccettabili e non devono accadere - ha detto l’assessora alle Politiche giovanili Letizia Perini -: ogni giovane deve poter vivere la città, uscire e divertirsi in serenità e in sicurezza. Come amministrazione stiamo lavorando con gli strumenti a nostra disposizione per rendere Firenze una città sempre più viva, perché una città vissuta, partecipata e presidiata è anche una città più sicura. Tuttavia, non possiamo nascondere che servono risposte più forti e strumenti adeguati da parte del governo: oggi i Comuni vengono lasciati troppo soli e senza il supporto necessario per affrontare fenomeni complessi come questi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressioni in città, l'assessore Perini: "Vicini alle vittime, dal Governo solo spot"

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