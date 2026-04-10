Variante Pai Po Coldiretti boccia la proposta | L' agricoltura non sia vittima sacrificale

La variante al Pai Po, il piano che riguarda l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, continua a suscitare polemiche. Coldiretti ha espresso chiaramente il suo rifiuto alla proposta, sottolineando che l'agricoltura non deve essere sacrificata. La discussione tra le parti coinvolte si concentra sulle modalità di gestione delle risorse e sulla tutela delle attività agricole nel contesto del piano di intervento.

La variante al Pai Po, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, rimane terreno di scontro. Dopo aver sollevato incertezza tra i sindaci del Ravennate, non trova d'accordo Coldiretti Ravenna che boccia l'attuale proposta e ne illustra le motivazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Progetto Variante PAI Po: estensione ai bacini del Reno, Romagnoli, Conca Marecchia e Fissero, Tartaro, Canalbianco In evidenzaMartedì 30 dicembre 2025 - Con Deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2025, la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato il progetto di Variante al PAI Po finalizzato ad estendere il PAI medesimo ... gazzettadellemilia.it