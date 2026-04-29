Alluvione Legacoop | Dopo tre anni alle cooperative agricole solo la metà dei ristori Variante Pai Po? Ci preoccupa

A poco più di tre anni dall’alluvione che colpì la regione, Legacoop Romagna ha aggiornato sulla situazione delle cooperative agricole, evidenziando che solo la metà dei fondi destinati ai ristori è stata effettivamente erogata. La ricostruzione procede lentamente e vengono sollevate preoccupazioni riguardo alla variante Pai Po. La relazione si concentra sui rapporti con la struttura commissariale e sui progressi nel processo di risarcimento.

A più di tre anni degli eventi alluvionali che iniziarono il 2 maggio del 2023, Legacoop Romagna fa il punto sullo stato dei risarcimenti, l’andamento della ricostruzione e i rapporti con la struttura commissariale. Questa mattina, alla sede ravennate, il presidente Paolo Lucchi, il coordinatore.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Le Cooperative agricole braccianti presentano il report annuale. Legacoop: "Esperienza unica in Italia"La prima cooperativa tra operai braccianti d’Europa nacque a Ravenna nel 1883 grazie all’impulso di 32 lavoratori. Variante Pai Po, Coldiretti boccia la proposta: "L'agricoltura non sia vittima sacrificaleLa variante al Pai Po, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, rimane terreno di scontro.