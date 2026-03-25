Giugliano rivoluzione traffico sul litorale | senso unico a Varcaturo per le feste

Nelle prossime settimane, il traffico sul litorale sarà soggetto a modifiche temporanee grazie a un piano approvato dall’amministrazione comunale di Giugliano in collaborazione con Castel Volturno e le Prefetture di Caserta e Napoli. Per le festività pasquali e i ponti di primavera, sarà istituito un senso unico a Varcaturo per gestire meglio la viabilità e ridurre gli ingorghi.

Un piano straordinario per la viabilità in vista delle festività pasquali e dei ponti di primavera. L’amministrazione comunale di Giugliano, in sinergia con Castel Volturno e le Prefetture di Caserta e Napoli, ha definito nuove misure per evitare il caos traffico sul litorale. Il dispositivo, discusso in sede di Comitato Operativo Viabilità, prevede l’istituzione di un senso unico in entrata da via Orsa Maggiore verso i lidi di via Marina di Varcaturo, con uscita su via Staffetta. Le altre direttrici resteranno invariate. Gli incroci principali saranno presidiati dalle Polizie Municipali dei due comuni, mentre Anas e Autostrade segnaleranno eventuali criticità tramite pannelli luminosi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, rivoluzione traffico sul litorale: senso unico a Varcaturo per le feste Articoli correlati Traffico regolato con senso unico alternato sul ponte Mella a Messina per lavori di manutenzioneA partire dal 30 gennaio 2026, il traffico sul Ponte Mella a Messina è stato regolato con il sistema di senso unico alternato, gestito da semafori,... Caos in via Torpisana per il nuovo senso unico: rallentamenti e traffico in tiltBRINDISI - Scenario di puro caos questa mattina (19 gennaio 2026) in via Torpisana, sulla strada che costeggia il canale Patri, dove l'istituzione...