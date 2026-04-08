Terni trentunesima edizione della ‘Festa dell’Albero’ | Dedizione conoscenza della natura e profondo rispetto dell’ambiente

A Terni si tiene la trentunesima edizione della ‘Festa dell’Albero’, un evento promosso dall’associazione Myricae. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione della natura, con particolare attenzione alla dedizione e al rispetto dell’ambiente. La festa si ripete ogni anno, coinvolgendo la comunità locale e sensibilizzando sui temi ambientali. La giornata prevede attività e iniziative dedicate alla tutela degli alberi e alla consapevolezza ecologica.

Una iniziativa che si rinnova e giunge alla trentunesima edizione, grazie all’impegno dell’associazione Myricae. La ‘Festa dell’Albero’ è un appuntamento consolidato all’interno del parco di viale Trento. Durante la manifestazione in programma giovedì 9 aprile (inizio 9.30) ed all'interno di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Si celebrano i nuovi nati: Forlimpopoli celebra la 34esima edizione della Festa dell’AlberoForlimpopoli si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più significativi e longevi della vita cittadina: sabato 7 marzo (in caso di maltempo la... Leggi anche: La via del Benessere Natura e trekking: "Rispetto dell’ambiente e socialità" Argomenti più discussi: Terni, denunciato un nigeriano e avviata l’espulsione per un marocchino; Consigliere FI Terni annuncia ricorso all'Autorità giudiziaria contro sospensione. Torna la grande musica a Terni con l'Umbria classic festivalTorna la grande musica a Terni con l'Umbria classic festival (Ucf), organizzato dall'associazione Mozart Italia con il sostegno della Fondazione Carit e la collaborazione dei Comuni di Terni e Narni. ansa.it Terni, al via la quarta edizione del Tic Festival, Creator e Influencer a confronto: da Monica Calcagni a Solange Fugger, il programmaQuattro giorni, oltre 140 appuntamenti e circa 250 ospiti: Terni si prepara ad accogliere la quarta edizione del Tic Festival, in programma dal 9 al ... msn.com “Mi piacciono i pullman, così per il mio compleanno mi sono regalato un superbus”. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, non finisce mai di stupire. Per il suo 65esimo compleanno, lo scorso sabato 4 aprile, si è comprato un pullman molto particolare: sulle fi - facebook.com facebook Buonasera da Filomena della #PoliziaScientifica di Terni. #essercisempre #7aprile x.com