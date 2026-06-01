Un uomo di 57 anni di origini peruviane è deceduto in ospedale dopo essere stato trascinato nelle acque dell’Adda ieri a Canonica, Vaprio d’Adda. L’incidente è avvenuto sulla sponda bergamasca del fiume, vicino al confine con la provincia di Milano. Non ci sono stati altri coinvolti. La vittima è stata recuperata dai soccorritori e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo.

Vaprio d’Adda (Milano) – Non ce l’ha fatta l’uomo di 57 anni di origini peruviane i nghiottito ieri dalle acque dell’Adda a Canonica, sulla sponda bergamasca del fiume al confine con la provincia di Milano. E’ morto nella mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, all’ ospedale di Treviglio dove era arrivato in condizione disperate, dopo che i soccorritori lo avevano rianimato sul posto. A lanciare l’allarme era stata la moglie, che lo aveva visto sparire sott’acqua dopo un tuffo, Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i sommozzatori e il personale sanitario del 118: l’uomo era stato individuato e recuperato venti minuti dopo in una buca profonda circa cinque metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vaprio, morto in ospedale l’uomo risucchiato delle acque dell’Adda

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