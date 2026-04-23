Vaprio d' Adda arrestati cinque minorenni che lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri

A Vaprio d'Adda, cinque minorenni sono stati arrestati dopo aver lanciato una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i giovani mentre si trovavano al distributore di benzina e nel momento in cui hanno lanciato l’ordigno. L’indagine ha portato all’arresto dei minorenni, che ora sono a disposizione delle autorità competenti.