Vaprio d' Adda arrestati cinque minorenni che lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri
A Vaprio d'Adda, cinque minorenni sono stati arrestati dopo aver lanciato una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i giovani mentre si trovavano al distributore di benzina e nel momento in cui hanno lanciato l’ordigno. L’indagine ha portato all’arresto dei minorenni, che ora sono a disposizione delle autorità competenti.
Le immagini delle telecamere di sorveglianza li riprendono sia mentre fanno rifornimento di benzina, sia quando lanciano l'ordigno rudimentale. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
A capodanno lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio: arrestati 5 minorenniVaprio d’Adda (Milano), 23 aprile 2026 – La notte di capodanno l’avevano passata non a festeggiare e divertirsi, come tanti loro coetanei, ma ad...
Arrestati per tentato omicidio aggravato i 2 minorenni che lanciarono monopattino sui passanti vicino al Maradona ferendo una donnaE' stata eseguita nella notte l'ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare Personale del Collocamento in Comunità nei confronti di due...
Approfondimenti e contenuti
Molotov contro la Stazione dei Carabinieri: arrestati 5 minorenniAvevano preparato delle molotov per poi lanciarle contro la Stazione dei Carabinieri di Vaprio D'Adda, e per incendiare un'auto, la notte di Capodanno. Ogg ... settenews.it
Molotov contro caserma carabinieri, 5 misure per minori nel MilaneseHanno lanciato delle molotov contro la Stazione dei carabinieri di Vaprio D'Adda, a Milano, incendiando un'auto parcheggiata nei pressi. Per questi fatti, avvenuti la notte di Capodanno, sono state ... ansa.it