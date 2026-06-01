Un uomo di 57 anni di Vaprio è morto dopo essere entrato nel fiume Adda a Canonica, sulla sponda di Vaprio. Era lì per rinfrescarsi e si è immerso nelle acque del fiume. È stato ripescato dai sommozzatori, ma non è riuscito a salvarsi. La salma è stata recuperata e il corpo è stato consegnato alle autorità. L’incidente è avvenuto in giornata.

L’INCIDENTE. L’uomo era a Canonica sulla sponda di Vaprio, è entrato in acqua per rinfrescarsi: ripescato dai sommozzatori. Gravissime le sue condizioni, nella mattinata del 1° giugno è deceduto in ospedale. «A un certo punto è andato sott’acqua e non l’abbiamo più visto. Non so cosa sia successo. È riuscito appena a tirare fuori la mano per chiedere un’ultima volta aiuto, poi è sparito. Forse ha avuto un crampo». Lo racconta la moglie dell’uomo di 57 anni di Vaprio - di origine peruviana - che domenica 31 maggio, a valle della diga Sant’Anna di Canonica, in un tratto di Adda che separa Fara da Vaprio, è rimasto per più di 20 minuti sul fondo del fiume. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Non riemerge dall’Adda, è morto il 57enne di Vaprio

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