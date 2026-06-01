Oltre 300 persone si sono iscritte in provincia di Modena al nuovo partito di Roberto Vannacci, nato due mesi fa. Vannacci ha definito il gesto di El Koudri come terrorismo. La formazione politica, denominata Futuro Nazionale, ha visto un rapido incremento di adesioni nel territorio. La notizia si concentra sull’aumento delle iscrizioni e sulla dichiarazione del leader riguardo a un episodio specifico.

Superati i 300 iscritti in provincia di Modena a due mesi dalla nascita di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dal generale Roberto Vannacci. La nascita ufficiale del partito si completerà tra due settimane a Roma, con l’ Assemblea Costituente nazionale. Intanto, sul territorio modenese, il Comitato Costituente Modena 20 ha già strutturato una presenza capillare in tutta la provincia. "È un risultato che ci riempie di orgoglio e di responsabilità", rimarcano dal Comitato Costituente Modena 20. "In tre mesi abbiamo raggiunto e superato le 300 tessere, in diversi distretti della provincia abbiamo già numericamente oltrepassato alcuni partiti storici, questo dimostra che c’è un’Italia che non si riconosce più nelle vecchie sigle e cerca una destra seria, concreta, legata ai valori e al territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti più discussi: Vannacci, oltre 300 tesserati: Il gesto di El Koudri è terrorismo; Futuro Nazionale: in provincia di Modena, a due mesi dalla nascita 300 tesserati.

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