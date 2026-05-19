Modena il legale di El Koudri | Non è terrorismo ma grave crisi psichiatrica
Un legale ha affermato che l’episodio coinvolgente un suo assistito non riguarda terrorismo, ma una grave crisi psichiatrica. Ha espresso preoccupazione riguardo alle informazioni finora fornite, sostenendo che potrebbero essere insufficienti per comprendere appieno quanto accaduto. La vicenda si è verificata in città e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le autorità continuano a raccogliere dettagli e verificare i fatti. La discussione si concentra sulle caratteristiche dell’episodio e sulla condizione psicologica dell’indagato.
“Temo che ciò che racconta serva ancora a poco per chiarire davvero cosa sia accaduto”. Con queste parole l’avvocato, Fausto Giannelli, difensore di Salim El Koudri, il giovane di 31 accusato dell’investimento volontario, avvenuto a Modena, contro la folla ha descritto lo stato mentale del suo assistito, parlando di una persona “confusa” incapace di ricostruire con lucidità gli eventi di sabato.Secondo il legale, il ragazzo “ricorda frammenti, spesso dopo che glieli racconto io stesso” mentre gli episodi più drammatici “sembrano riaffiorare solo in parte”. Un quadro che, per la difesa, allontanerebbe almeno per ora l’ipotesi di una matrice terroristica e farebbe invece pensare a “una gravissima condizione psichiatrica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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