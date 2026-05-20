Nessun elemento per collegare il gesto alla patologia psichiatrica la gip di Modena su Salim El Koudri | Rischio che ripeta il gesto o fugga

La giudice per le indagini preliminari di Modena ha dichiarato che, al momento, non ci sono elementi che collegano il gesto di un uomo di 31 anni, responsabile di aver investito diversi passanti con la sua auto nel centro della città, a una patologia psichiatrica. La stessa giudice ha evidenziato il rischio che l’uomo ripeta il gesto o possa fuggire, sottolineando la necessità di ulteriori accertamenti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato lungo via Emilia, coinvolgendo una Citroen C3.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui