Il generale Roberto Vannacci fa proseliti ad Ancona È nato il Comitato costituente di Futuro Nazionale

Ad Ancona è stato costituito il primo Comitato di Futuro Nazionale, con la partecipazione del generale Roberto Vannacci. La formazione di questo comitato è avvenuta alcune settimane fa e rappresenta un nuovo punto di riferimento per i sostenitori di questa organizzazione politica. La notizia si inserisce nell’ambito di un crescente interesse verso i movimenti che coinvolgono figure militari e i loro sostenitori.

ANCONA – Alcune settimane fa ad Ancona è nato il primo Comitato Costituente di Futuro Nazionale con Vannacci.Così, domenica 29 marzo, al viale della Vittoria di Ancona, è stato allestito un banchetto informativo, utile sia per il tesseramento al nuovo partito del generale, nonché per una raccolta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci scende in piazza per incontrare i cittadini - facebook.com facebook

Aggiungo: è la strategia caldeggiata da Matteo Salvini, Claudio Borghi, Roberto Vannacci, Emanuele Pozzolo. x.com