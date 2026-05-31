Nel suo commento, Don Luigi Maria Epicoco ci invita a riscoprire lo sguardo d’amore del Padre: la fede non è un elenco di doveri, ma l’accettazione di valere immensamente agli occhi di Dio. Nel commento al Vangelo di oggi, Don Luigi Maria Epicoco scava a fondo nelle nostre resistenze spirituali, offrendoci uno specchio in cui guardare la nostra stessa ipocrisia. Il confronto serrato tra Gesù e le autorità del tempio non è infatti un semplice racconto del passato, ma descrive la fatica quotidiana che ognuno di noi compie nel lasciarsi mettere davvero in discussione dalla Parola di Dio. Spesso, proprio come gli scribi e gli anziani descritti... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 31 maggio 2026: l’immensa rivoluzione di un Dio che muore per la nostra felicità

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