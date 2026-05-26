Il 26 maggio 2026, un commento di Don Luigi Maria Epicoco ha evidenziato come Gesù, di fronte alla logica commerciale umana, prometta il centuplo già nel presente. La riflessione si concentra sul significato di questa promessa, sottolineando che non si tratta di un premio futuro, ma di una ricompensa immediata. Non sono stati aggiunti dettagli su eventi specifici o implicazioni, ma solo una spiegazione del messaggio evangelico.

Attraverso il commento di Don Luigi Maria Epicoco scopriamo come Gesù, dinanzi alla logica commerciale dell’uomo, risponda promettendo il centuplo già nel tempo presente. Il Vangelo di oggi ci conduce nel cuore di una delle domande più umane e intime che albergano nell’animo di ogni credente. Attraverso la voce schietta di Pietro, l’evangelista Marco mette a nudo quel desiderio di rassicurazione che spesso accompagna le nostre scelte di fede. Come ci invita a riflettere Don Luigi Maria Epicoco nella sua illuminante esegesi, seguire Cristo comporta dei distacchi, ma la risposta del Maestro ribalta completamente ogni nostra pretesa basata sulla pura logica del sacrificio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 26 maggio 2026: il centuplo che Gesù dona alla nostra vita

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VANGELO DEL GIORNO MARTEDI 26 MAGGIO 2026 Il centuplo promesso da Cristo

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