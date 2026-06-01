Valorizzazione Pescaturismo | due mattinate di attività in mare per 50 studenti
Il 3 e 4 giugno, 50 studenti parteciperanno a due mattinate di attività in mare dedicate al pescaturismo. L’iniziativa è promossa dalla Flai Cgil Brindisi e mira a far conoscere il settore della pesca alle giovani generazioni. Le attività si svolgeranno in mare e coinvolgeranno i partecipanti in pratiche legate alla pesca e alla valorizzazione del settore. La proposta si inserisce in un progetto di promozione e formazione nel settore ittico.
BRINDISI - La Flai Cgil Brindisi promuove per il 3 e 4 giugno prossimi una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione del settore della pesca e al coinvolgimento delle giovani generazioni. Cinquanta studenti dell’Istituto Nautico prenderanno parte a due mattinate di attività in mare con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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