Valorizzazione Pescaturismo | due mattinate di attività in mare per 50 studenti

Notizia in breve

Il 3 e 4 giugno, 50 studenti parteciperanno a due mattinate di attività in mare dedicate al pescaturismo. L’iniziativa è promossa dalla Flai Cgil Brindisi e mira a far conoscere il settore della pesca alle giovani generazioni. Le attività si svolgeranno in mare e coinvolgeranno i partecipanti in pratiche legate alla pesca e alla valorizzazione del settore. La proposta si inserisce in un progetto di promozione e formazione nel settore ittico.