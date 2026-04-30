Mare Confindustria Nautica | approvata legge ' Valorizzazione Mare' tutte le novità

Da iltempo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge Valorizzazione risorsa mare, "il più rilevante intervento per la nautica dopo la riforma del codice, frutto della proposta normativa di Confindustria Nautica e del costante confronto con il Governo". Lo riferisce Confindustria Nautica spiegando che il Capo IV è specificamente dedicato alla navigazione da diporto. In particolare l'articolo 16 contiene le modifiche al Codice della nautica mentre altre misure di rilievo sono contenute negli articoli 8-15 (immersioni subacquee), 17 (imbarcazioni destinate ad attività agonistica), 18 e 19 (raccomandatari marittimi), 21 (documenti delle navi e imbarco dei marittimi).🔗 Leggi su Iltempo.it

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