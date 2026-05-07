Due attività di via Genova hanno festeggiato insieme i loro 50 anni di attività. Sono due imprese vicine, che condividono anche rapporti di amicizia e collaborazione tra i titolari. Le rispettive famiglie si frequentano, con le mogli che praticano pilates insieme e i nipoti che frequentano le stesse scuole. La celebrazione ha coinvolto i titolari e le loro famiglie, sottolineando la lunga presenza nel quartiere.

Sono dirimpettai, amici, soci di barca. Le mogli fanno pilates insieme, i nipoti andranno a scuola insieme. Sono Franco Lombardi dell’orologeria Lombardi e Bernardo Gronchi della macelleria Bernardo di via Genova, attività che quest’anno compiono entrambe 50 anni e si apprestano a festeggiare con una bella festa di quartiere lunedì 18 Maggio dalle 18,30 alle 21. Qui lo chiamavano il Triangolo d’oro, "ma sono anni che è diventato latta" dice Bernardo, 74 anni, sotto la grande pianta che domina nella sua bottega. Si cambia la giacca bianca per farsi fotografare, lui che di fotografia è appassionato. Racconta che tanti clienti venivano a prendere la carne anche da Fiumaretta, da Ameglia, poi ci si sono messi i supermercati, poi le chiusure al traffico e si sono dispersi altrove.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 50 anni in via Genova. La festa di due attività. Lombardi e Bernardo

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