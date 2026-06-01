Un 17enne lo umilia al Roland Garros lui dà la colpa all’arbitra Stangata per Vallejo | la frase che gli costa metà dei premi vinti

Dopo una partita al Roland Garros, un 17enne ha rivolto un commento offensivo rivolto all’arbitra. La frase è stata considerata un’umiliazione e ha portato a una sanzione disciplinare. L’atleta ha poi attribuito la colpa all’arbitra, ma la decisione di applicare la multa ha comportato la perdita di metà dei premi vinti. La vicenda si è conclusa con una penalizzazione economica significativa.

È bastata una battuta infelice detta a fine partita per trasformare il Roland Garros in un caso disciplinare. Il tennista paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 71 del ranking mondiale, si è visto comminare una multa da quasi 56mila euro, pari a circa la metà del montepremi guadagnato a Parigi. A renderlo noto è stata la direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, che non ha lasciato spazio a interpretazioni: «È stata inflitta una sanzione di 65.000 dollari, circa la metà del suo premio in denaro», ha spiegato l’ex campionessa, definendo l’accaduto «qualcosa di inaccettabile per noi, per il torneo, per la Federazione e anche al di fuori del torneo» e aggiungendo che «questo tipo di linguaggio non ha posto qui». 🔗 Leggi su Open.online

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