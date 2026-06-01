Una perturbazione porterà temporali nel pomeriggio del 2 giugno in Valle d’Aosta. L’allerta meteo è stata diramata per possibili piogge intense e raffiche di vento. Le previsioni indicano che i temporali si concentreranno nel primo pomeriggio, con un miglioramento previsto in serata. Si consiglia di proteggere i raccolti e le strutture durante i temporali. La tregua temporanea di mercoledì potrebbe consentire alcuni lavori all’aperto.

? Domande chiave Come proteggere i raccolti e le strutture durante i temporali pomeridiani?. Quando si potrà sfruttare la breve tregua di mercoledì per i lavori?. Quali zone subiranno l'impatto maggiore dei rovesci nel settore sud-est?. Perché il limite delle nevicate scenderà drasticamente a quota 2500 metri?.? In Breve Limite neve scende da 2.900 a 2.500 metri domani sera in montagna.. Mercoledì 3 giugno prevede tregua con neve sopra i 2.400 metri.. Giovedì pomeriggio arrivano precipitazioni diffuse dopo una mattinata asciutta.. Venerdì maltempo marcato lungo i confini regionali con rovesci pomeridiani.. Maltempo in Valle d’Aosta: piogge e temporali per la Festa della domani 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Valle d’Aosta, allerta meteo per il 2 giugno: arrivano temporali

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