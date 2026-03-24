Il 25 marzo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per Piemonte e Valle d'Aosta. Sono previsti venti di burrasca, accompagnati da forte favonio, con possibili criticità idrogeologiche nelle zone interessate. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni atmosferiche previste.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per venti di burrasca e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche a partire dal pomeriggio di mercoledì 25 marzo sulle regioni di Piemonte e Valle d’Aosta. Un impulso perturbato proveniente dall’Europa settentrionale porterà condizioni meteorologiche avverse, con formazione di un minimo al suolo sul golfo ligure e conseguente rinforzo della ventilazione. L’allerta meteo riguarda in particolare le regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta, dove sono attesi venti di burrasca e raffiche di favonio nelle valli e nelle zone di pianura adiacenti. La situazione potrebbe determinare rischi di criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree interessate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta meteo in Piemonte e Valle d'Aosta per venti di burrasca e forte favonio il 25 marzo

Articoli correlati

Allerta meteo in Campania: venti di burrasca e mareggiate in arrivoNuova allerta meteo in Campania dal 19 febbraio: previsti venti molto forti e mareggiate sulle coste.

Allerta meteo gialla nella provincia etnea: temporali e venti di burrasca in arrivoLe previsioni indicano condizioni di rischio idrogeologico dovuto a temporali, fino alle ore 24:00 di domani, 12 febbraio Il dipartimento regionale...

Altri aggiornamenti su Allerta meteo

Temi più discussi: METEO - Domani in Piemonte allerta gialla e arancione per neve; Maltempo, freddo nel weekend e tempo instabile. Allerta gialla in 4 Regioni; Week end di maltempo: su novarese e Vco scatta l'allerta gialla; Maltempo in Piemonte: piogge a Torino, neve e valanghe sulle Alpi. Incubo gelate tardive nei campi.

Meteo – Tornano acquazzoni e temporali, allerta della Protezione Civile su queste regioniTornano acquazzoni e temporali, allerta meteo gialla della Protezione Civile su Basilicata, Calabria e Sicilia ... centrometeoitaliano.it

Torna l’inverno: neve fino a 400 metri e piogge intense in poche oremeteo Piemonte neve, Andrea Vuolo meteo Piemonte, neve quote basse Piemonte, allerta meteo Piemonte domenica, piogge intense Piemonte occidentale, accumuli neve Alpi Piemonte, Valsesia Biellese Canave ... giornalelavoce.it

Allerta Meteo Protezione Civile, inizia un nuovo peggioramento: venti di burrasca in arrivo sul Nord-Ovest x.com

Allerta Meteo Protezione Civile, inizia un nuovo peggioramento: venti di burrasca in arrivo sul Nord-Ovest - facebook.com facebook