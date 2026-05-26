Il caldo si ferma arrivano temporali forti | scatta l' allerta meteo

Una nuova allerta meteo è stata emessa dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per mercoledì 27 maggio, valida dalle 12 alle 21. Sono previsti temporali, rovesci e raffiche di vento forti, che interromperanno il caldo che si era verificato prima.

Temporali, rovesci e possibili raffiche di vento forti. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di mercoledì 27 maggio, valida dalle 12 alle 21. L’allerta è gialla e riguarda tutte le zone del territorio regionale. La criticità prevista è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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