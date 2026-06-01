Valentina insegnante a chiamata | Sono troppo vecchia per cambiare lavoro | non so come arriverò a fine mese

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valentina, insegnante a chiamata di 45 anni, afferma di essere senza lavoro da settembre. Dice di sentirsi troppo vecchia per cambiare carriera e di non sapere come arrivare a fine mese. La sua condizione riflette le difficoltà di chi lavora con contratti precari e si trova in una fase di transizione tra lavoro e pensione. Nessuna altra informazione sulle sue prospettive future o su eventuali soluzioni adottate.

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Valentina ha 45 anni ed è un'insegnante a chiamata. Da settembre sarà senza lavoro: "Troppo vecchia per il mercato del lavoro, troppo giovane per la pensione". La sua storia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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