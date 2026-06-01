Valentina insegnante a chiamata | Sono troppo vecchia per cambiare lavoro | non so come arriverò a fine mese

Notizia in breve

Valentina, insegnante a chiamata di 45 anni, afferma di essere senza lavoro da settembre. Dice di sentirsi troppo vecchia per cambiare carriera e di non sapere come arrivare a fine mese. La sua condizione riflette le difficoltà di chi lavora con contratti precari e si trova in una fase di transizione tra lavoro e pensione. Nessuna altra informazione sulle sue prospettive future o su eventuali soluzioni adottate.