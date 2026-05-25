Ogni giorno da Frosinone a Roma per lavorare come insegnante a chiamata | a settembre non so che fine farò
Ogni giorno, un insegnante da Frosinone si reca a Roma per lavorare in modo saltuario. A settembre, non ha ancora certezze sul suo futuro professionale. La sua situazione rappresenta un esempio di precariato nel settore scolastico, con contratti a chiamata e incertezza sulla continuità del lavoro. La questione del rapporto tra lavoratori e contratti temporanei resta aperta, senza risposte definitive sulle prospettive future.
Fanpage.it racconta la storia di Chiara che ogni giorno va da Frosinone a Roma per lavorare come insegnante a chiamata: "A settembre? Chi lo sa, forse sarò costretta a trasferirmi altrove". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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