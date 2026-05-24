Parla Ms Etta? Sono Michael Jordan | la chiamata dell’ex campione NBA alla sua vecchia insegnante in hospice
Michael Jordan ha chiamato l'ex insegnante in hospice, Ms. Etta, con cui aveva mantenuto un rapporto stretto nel passato. La conversazione è durata alcuni minuti, durante i quali l’ex stella NBA ha espresso parole di affetto e gratitudine. La telefonata si è svolta in un momento di fragilità per Ms. Etta, che ha apprezzato il gesto. La chiamata ha suscitato emozioni tra amici e familiari presenti in quella circostanza.
Ms. Etta desiderava parlare ancora una volta con uno dei suoi ex allievi più amati, Michael Jordan. E lui l’ha chiamata. La storia, raccontata da People, ha fatto il giro di molti siti statunitensi. Ms. Etta, ricoverata in un hospice del North Carolina, continuava a ricordare il campione NBA tra gli studenti più amati dei tempi della Laney High School. Così il personale sanitario della struttura ha provato a contattarlo. E dopo vari tentativi, Jordan ha richiamato davvero. “Hanno riso, ricordato il passato e si sono presi in giro come ai vecchi tempi”, hanno raccontato gli operatori della struttura. La chiamata l’ha ricevuta Wendy, assistente sociale dell’hospice, mentre si trovava a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
El PARALELISMO entre SPACE JAM y MICHAEL JORDAN | Relato y Reflexiones
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