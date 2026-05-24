Parla Ms Etta? Sono Michael Jordan | la chiamata dell’ex campione NBA alla sua vecchia insegnante in hospice

Notizia in breve

Michael Jordan ha chiamato l'ex insegnante in hospice, Ms. Etta, con cui aveva mantenuto un rapporto stretto nel passato. La conversazione è durata alcuni minuti, durante i quali l’ex stella NBA ha espresso parole di affetto e gratitudine. La telefonata si è svolta in un momento di fragilità per Ms. Etta, che ha apprezzato il gesto. La chiamata ha suscitato emozioni tra amici e familiari presenti in quella circostanza.