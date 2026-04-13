Crepet | Vietare gli smartphone a scuola non basta e vi spiego perché

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet è intervenuto ai microfoni della trasmissione Primaora della RSI per parlare dell’uso degli smartphone nelle scuole. Ha spiegato che vietarli semplicemente non risolve i problemi legati alla loro presenza tra gli studenti. La discussione si è concentrata sull’impatto dei dispositivi digitali sulla vita e sul comportamento dei giovani. Crepet ha anche analizzato le possibili strategie per affrontare questa questione.