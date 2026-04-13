Crepet | Vietare gli smartphone a scuola non basta e vi spiego perché
Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet è intervenuto ai microfoni della trasmissione Primaora della RSI per parlare dell’uso degli smartphone nelle scuole. Ha spiegato che vietarli semplicemente non risolve i problemi legati alla loro presenza tra gli studenti. La discussione si è concentrata sull’impatto dei dispositivi digitali sulla vita e sul comportamento dei giovani. Crepet ha anche analizzato le possibili strategie per affrontare questa questione.
Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet è intervenuto ai microfoni della trasmissione Primaora della RSI per condividere un'attenta analisi sull'uso dei dispositivi digitali. Il dialogo ha toccato temi profondi legati alle nuove generazioni, esplorando l'impatto degli schermi sulla libertà di espressione e sulla capacità di ragionamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Perché vietare i social ai minori? Crepet: “Perché crea danni cognitivi e relazionali. A dirlo sono gli studi scientifici”Dopo l’Australia, che ha approvato una legge per vietare l’accesso ai social network ai minori di 16 anni, anche diversi Paesi europei stanno...
Così si può tenere gli smartphone fuori da concerti e scuole. Vietare basta davvero a educare?La richiesta di schermare i cellulari durante i concerti è una soluzione adottata da un numero crescente di artisti.