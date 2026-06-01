Valdarno sul podio mondiale dell’Hip Hop

Due giovani del Valdarno si sono classificati tra i primi tre a livello mondiale in una competizione di Hip Hop. La gara si è svolta recentemente e ha visto protagonisti i talenti italiani, che hanno conquistato il podio internazionale. La vittoria è stata ottenuta grazie a performance di danza e freestyle. La partecipazione ha coinvolto concorrenti da vari paesi, con i due giovani che hanno superato numerosi avversari. La competizione si è tenuta in una grande città europea.

Firenze, 01 giugno 2026 – Due giovanissimi talenti del Valdarno portano l’Italia sul podio mondiale dell’Hip Hop. Rebecca Mallegni, 12 anni, e Anita Silei Secchini, 11 anni, allieve della Talent Academy Figline Incisa, hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo IDS svoltisi ad Alicante, in Spagna. Un risultato di grande prestigio ottenuto nella categoria Duo Hip Hop, al termine di una competizione che ha visto la partecipazione di atlete provenienti da numerosi Paesi e che ha riunito alcuni dei migliori interpreti internazionali della disciplina. Le due giovani ballerine sono riuscite a distinguersi grazie a una performance apprezzata dalla giuria mondiale, che ha consentito loro di salire sul terzo gradino del podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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