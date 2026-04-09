Morto Afrika Bambaataa pioniere del rap e dell’hip hop

Oggi in Pennsylvania è deceduto Afrika Bambaataa, noto anche come Lance Taylor, considerato una figura chiave nell’evoluzione dell’hip hop e uno dei pionieri dell’electro-funk. La sua morte è stata annunciata questa mattina, senza ulteriori dettagli sulla causa. Bambaataa era riconosciuto come uno degli artisti più influenti nel panorama musicale urbano degli ultimi decenni.

(Adnkronos) – E' morto oggi, giovedì 9 aprile, in mattinata in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell’hip hop e tra i principali innovatori dell’electro-funk. Aveva 68 anni. Secondo quanto riferito da fonti vicine al deejay al sito americano, la causa del decesso sono state complicazioni legate a un cancro. Nato il 17 aprile 1957 nel Bronx, Bambaataa è stato tra i protagonisti della nascita della cultura hip hop negli anni Settanta. Durante l’adolescenza, fece parte della gang dei Black Spades, di cui divenne “warlord”, ma successivamente trasformò la propria esperienza in uno strumento di pacificazione, fondando la Universal Zulu Nation per promuovere unità, pace e creatività tra i giovani. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop. Aveva 67 anniIl mondo della musica rap perde una delle sue figure più influenti, Afrika Bambaataa, morto all’età di 67 anni.

Morto Afrika Bambaataa, uno dei padri dell’hip hop: aveva 68 anni, era malato di tumoreLos Angeles, 9 aprile - E' morto questa mattina 9 aprile in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell'hip hop e...

Afrika Bambaataa Dead at 68… A Complicated Hip-Hop Legacy

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È morto Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hopÈ deceduto all’età di 68 anni: rapper e disk jockey, è stato una delle figure più influenti, seppur controversa, della storia dell’hip hop ... rainews.it

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