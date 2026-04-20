Un ultraleggero è caduto questo pomeriggio nelle campagne di Brebbia, in provincia di Varese, vicino al lago Maggiore e a Travedona Monate. Il velivolo è precipitato al suolo e il pilota, un uomo di 69 anni, è rimasto ferito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Brebbia (Varese), 20 aprile 2026 – Un ultraleggero è precipitato questo pomeriggio nelle campagne di Brebbia, in provincia di Varese, nella zona del lago Maggiore e vicino a Travedona Monate. Alla guida un uomo di 69 anni, che in base alle prime informazioni, mentre era impegnato nella manovra di atterraggio, ha perso il controllo del velivolo e ha tranciato alcuni cavi. Nell'impatto all’ultraleggero si è spezzata la coda. A quel punto il velivolo è diventato ingovernabile ed è precipirato al suolo. L'incidente si è verificato intorno alle 15. Il velivolo si è schiantato al suolo nelle vicinanze del cimitero del paese. il 69enne ha riportato ferite e traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brebbia, ultraleggero precipita e si schianta al suolo: ferito il pilota 69enne

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