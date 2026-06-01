Valbrembo ultraleggero si schianta al suolo | un morto L’ho visto perdere quota e precipitare sul tettuccio della mia auto

Un ultraleggero si è schiantato al suolo a Valbrembo, causando un morto. Un testimone ha riferito di aver visto il velivolo perdere quota, colpire un pilone dell’elettricità, intraversarsi e poi urtare il tetto di un’auto prima di finire contro la recinzione di una casa. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il pilota. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

Valbrembo. “Ho visto il velivolo perdere quota e urtare un pilone dell’elettricità. Si è intraversato ed è finito contro il tettuccio della mia auto, poi contro la recinzione di un’abitazione. Stavo legando i pomodori nel giardino di mia suocera, se fossi stato nella mia auto a ques’ora non so se sarei qui a parlarne”. È il racconto di un testimone oculare dell’incidente che si è verificato lunedì pomeriggio 1 giugno a Valbrembo, dove – poco dopo le 16 – un ultraleggero è precipitato in strada tra le abitazioni in via Don Bosco, non lontano dalla pista dell’Aeroclub. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze delle 118. I soccorsi sono scattati in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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