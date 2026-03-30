perde il controllo dello scooter e si schianta al suolo

Ieri pomeriggio, in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano in Campania, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto il conducente di uno scooter. Secondo quanto ricostruito, il mezzo ha perso il controllo e l’uomo è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi sanitari.

Incidente stradale ieri pomeriggio in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano in Campania. Coinvolto il conducente di uno scooter. L’uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente sull’asfalto, riportando varie contusioni ed escoriazioni. L’impatto ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti con urgenza gli agenti del comando di Polizia Municipale di Giugliano. Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a coordinare le operazioni di soccorso insieme ai sanitari del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dal personale medico, il centauro è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Pozzuoli per ricevere tutte le attenzioni necessarie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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