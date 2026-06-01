Vainbici 2026 | se pedali per andare a scuola o al lavoro ci guadagni
Per il 2026, l’agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio conferma il rinnovo di VAINBICI, l’iniziativa volta a promuovere l’uso della bicicletta per andare a scuola o al lavoro. L’obiettivo è incentivare gli spostamenti quotidiani in bici, coinvolgendo chi sceglie questa modalità di mobilità. La campagna è realizzata in collaborazione con Wecity e punta a favorire una mobilità più sostenibile.
L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio rinnova anche per il 2026 il proprio impegno per la mobilità sostenibile con una nuova edizione di VAINBICI, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Wecity per incentivare gli spostamenti quotidiani in bicicletta verso il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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