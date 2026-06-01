Vainbici 2026 | se pedali per andare a scuola o al lavoro ci guadagni

Notizia in breve

Per il 2026, l’agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio conferma il rinnovo di VAINBICI, l’iniziativa volta a promuovere l’uso della bicicletta per andare a scuola o al lavoro. L’obiettivo è incentivare gli spostamenti quotidiani in bici, coinvolgendo chi sceglie questa modalità di mobilità. La campagna è realizzata in collaborazione con Wecity e punta a favorire una mobilità più sostenibile.